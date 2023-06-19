Подать документы в университет можно из дома
Подать документы в университет можно не выходя из дома, сообщил ресурс «Объясняем.рф».
Тестирование сервиса «Поступление в вуз онлайн» завершено. В нём приняли участие 673 учебных заведения. После всех доработок автоматическая загрузка данных в сервисе происходит в 20 раз быстрее, чем в прошлом году. Так что к началу приёмной комиссии он готов на все 100 %.
Подать заявление можно уже с 20 июня. Для этого нужно:
- заполнить заявление на «Госуслугах»;
- указать образование и выбрать пять вузов;
- добавить результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения;
- при необходимости выбрать дополнительные экзамены;
- загрузить целевой договор, если учёба будет по квоте;
- проверить данные аттестата.
Комментарии: 0 Обсудить >>>