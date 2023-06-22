В России намерены запретить отключение воды более чем на 14 дней

08:53, 22 июня 2023, ПАИ

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сказано в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», пишут «Известия».

Такие работы важны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

«В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов. Из постановления Госстроя от 2003 году следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время», — напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать. «Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по статье 6.3 КоАПа. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановление деятельности на 90 суток.