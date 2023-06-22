39 масок для лица украла псковичка, спрятав их в колготки

09:29, 22 июня 2023, ПАИ

39 тканевых масок для лица украла псковичка из магазина косметики. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Украденные маски воровка собиралась перепродать. Злоумышленница складывала маски под длинную юбку и прятала в капроновые колготки. После того как она сложила все маски для лица в колготки, женщина взяла со стеллажа еще одну маску и направилась на кассу для того, чтобы купить ее, чтобы у сотрудников не возникло подозрений, что она совершила хищение.

Оплатив одну маску, злоумышленница вышла из магазина и направилась к одному из рынков города, где продала похищенные маски, выручив за них тысячу рублей. Общая стоимось похищенного превысила пять тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.