39 масок для лица украла псковичка, спрятав их в колготки
39 тканевых масок для лица украла псковичка из магазина косметики. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Украденные маски воровка собиралась перепродать. Злоумышленница складывала маски под длинную юбку и прятала в капроновые колготки. После того как она сложила все маски для лица в колготки, женщина взяла со стеллажа еще одну маску и направилась на кассу для того, чтобы купить ее, чтобы у сотрудников не возникло подозрений, что она совершила хищение.
Оплатив одну маску, злоумышленница вышла из магазина и направилась к одному из рынков города, где продала похищенные маски, выручив за них тысячу рублей. Общая стоимось похищенного превысила пять тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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