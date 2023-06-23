В Псковском музее проходят съёмки серии фильмов «Двенадцать кремлей России»

23:22, 22 июня 2023, ПАИ

В Псковском кремле уже второй день проходят съёмки документально-просветительского фильма из цикла «Двенадцать кремлей России», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Над проектом работают телекомпания «МИРмедиа» при поддержке Президентского фонда культурных Инициатив и ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда». Зрителям расскажут о наиболее значимых фактах из летописи каждого сооружения, проведут по самым интересным и живописным местам.

Один из фильмов будущего многосерийного проекта будет посвящён славной истории древнейшей крепости России – Псковского крома. Консультируют съёмочную группу сотрудники музея-заповедника. Так, начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль провёл журналистов по территории крома, рассказал о боевой славе псковичей, а также об особенностях псковской крепости.

«Поражает, что кремль построен на века, это место отмечено каким-то провидением сверху. Три луча, святая княгиня Ольга, у меня маму тем более зовут Ольга, всё символично! Троицкий собор поражает своим масштабом, возникает ощущение благостности и намоленности. Я посоветую всем сюда обязательно приезжать, чтобы увидеть кремль своими глазами. Увиденное на Псковской земле трогает до глубины души. Я обязательно вернусь сюда не раз, чтобы узнать получше эти святые места», – своими впечатлениями от съёмок в Псковском кремле поделился ведущий проекта, российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий Олег Масленников-Войтов.

Отметим, что съёмки в Псковском музее-заповеднике продлятся два дня. Документальный фильм можно будет увидеть в августе-сентябре этого года на телеканале «Звезда».