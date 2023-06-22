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Общество

Международный Олимпийский день отмечается сегодня

 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде, сообщает calend.ru.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов».

Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного Олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.

Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие, в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.

В Олимпийской хартии записано: Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира.

Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. Без сомнения, олимпийские чемпионы — гордость каждой страны.

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