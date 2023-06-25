Гроза и переменная облачность ожидаются в Псковской области 26 июня

14:13, 25 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днём местами прогнозируют грозы.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.