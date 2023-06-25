Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» отметили День молодёжи

Акция, приуроченная ко Дню Молодёжи прошла накануне и объединила участников военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» и воспитанников лагеря «Звездный». Об этом ПАИ сообщили в Совете по молодёжной политике города Пскова.

Фото: Совет по молодёжной политике города Пскова

Из свечей участники выложили символ Кургана Дружбы - дуб, а также исполнили песню «Катюша» - которая является одним из символов Великой Отечественной войны.

Кроме этого, вместе с представителями Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе участники лагеря продолжают работу над арт-объектом, который представят на 64-ой международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» проводится ПсковГУ, совместно с правительством Псковской области при поддержке «Росмолодёжь. Гранты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
25 июня 2023

ВИДЕО Купающийся в озере лось попал в объектив себежского рыбака
25 июня 2023

Участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» отметили День молодёжи
25 июня 2023

Борис Елкин рассказал об истории одной из главных улиц Запсковья
25 июня 2023

В Пскове пройдет антинаркотический флешмоб
25 июня 2023

Посвящённый Дню молодёжи праздник прошёл в Псковском районе
25 июня 2023

Псковичей приглашают на службу в подразделения дознания
25 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Эногастрономическая ярмарка в Пскове. Дни шестой и седьмой

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...