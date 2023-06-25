Участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» отметили День молодёжи

19:50, 25 июня 2023, ПАИ

Акция, приуроченная ко Дню Молодёжи прошла накануне и объединила участников военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» и воспитанников лагеря «Звездный». Об этом ПАИ сообщили в Совете по молодёжной политике города Пскова.

Из свечей участники выложили символ Кургана Дружбы - дуб, а также исполнили песню «Катюша» - которая является одним из символов Великой Отечественной войны.

Кроме этого, вместе с представителями Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе участники лагеря продолжают работу над арт-объектом, который представят на 64-ой международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» проводится ПсковГУ, совместно с правительством Псковской области при поддержке «Росмолодёжь. Гранты».