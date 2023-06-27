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Общество

В России предложили запретить продавать спиртное в магазинах в жилых домах

В России могут запретить продавать алкогольную продукцию в любых магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах, пишут «Известия».

Реализация спиртного может быть разрешена по решению собственников помещений в них. Такой законопроект депутаты «Единой России» планируют внести в ближайшее время в Госдуму.

«Действующее законодательство запрещает, к примеру, распивать алкоголь во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения. Однако запреты эти не выполняются», — напомнила одна из разработчиков законопроекта, член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Светлана Разворотнева.

Это происходит в том числе из-за того, что точки продажи алкогольных напитков находятся в жилых домах, считает она. Вокруг многих из них образуются стихийные зоны распития, подчеркнула Разворотнева.

Депутаты регулярно получают жалобы от жильцов на употребление алкоголя прямо на улице, подтвердил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. Зачастую клиенты таких заведений приходят за покупками уже в состоянии опьянения, добавил депутат.
 

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