Победителя конкурса ТОС определили в Невельском районе

08:56, 27 июня 2023, ПАИ

Определен победитель районного конкурса на реализацию заявок ТОС в Невельском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.

Он отметил, что в этом году подобный конкурс в районе проводился первый раз. Победителем стало ТОС «Озерное» с проектом, направленным на благоустройство детской игровой площадки в деревне Борки. На реализацию этого проекта из районного бюджета будет выделено 200 тысяч рублей.

«Поздравляю нашего победителя и желаю успешной реализации этой инициативы. Наши ТОСы, их в районе сейчас 16, объединяет любовь к Невельскому району, неравнодушие к проблемам на своих территориях и готовность своими силами делать жизнь вокруг себя лучше и комфортнее. Участие в таких конкурсах регионального и районного уровней является эффективным способом улучшения качества жизни на своей территории», - подчеркнул Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете функционирует порядка 10 ТОСов, благодаря которым жители адаптируют под себя среду, делая жизнь комфортнее.