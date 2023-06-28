Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

08:26, 28 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Мусульмане отмечают сегодня Курбан-байрам. Пусть священный день принесёт удачу и успех во всех начинаниях, наполнит сердца радостью и светом. Желаю всем жить в гармонии с собой и Всевышним, всеми силами вносить личный вклад в процветание нашей Родины», - написал глава региона.

Мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.

Конкретная дата празднования Курбан-байрама зависит от местных обычаев: большинство стран следуют дате, установленной Верховным судом Саудовской Аравии, а она вычисляется в зависимости от того, видна ли Луна на небе незадолго до этого. День перед Курбан-байрамом называется День Арафат. В этот день паломники, совершающие хадж, находятся в долине Арафат. Для всех мусульман, кроме паломников, желательно в этот день поститься.

При праздновании Курбан-байрама мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняется происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения.