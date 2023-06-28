На что можно потратить материнский капитал, объяснили россиянам

16:34, 28 июня 2023, ПАИ

На что можно потратить материнский капитал, рассказали россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Объясняем.рф».

На что можно потратить материнский капитал?

На покупку готовой квартиры или дома;

На строительство или ремонт дома, а если уже сделали – компенсировать затраты;

На плату по договору участия в долевом строительстве;

На первый взнос по ипотеке или кредитку на покупку или строительство жилья;

На закрытие ипотеки или займа на покупку или строительство жилья;

На вступительный или первый взнос в фонд жилищного кооператива.

Материнский капитал можно направить:

Когда ребёнку исполнится три года – на покупку квартиры, строительство дома;

Сразу после рождения – для погашения ипотеки или первоначального взноса.

Где можно подать заявление:

В отделении Соцфонда России или через его сайт;

В МФЦ;

Через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере;

На «Госуслугах».

Какие документы понадобятся?

Паспорт владельца сертификата;

Паспорт и доверенность его представителя.

При написании заявления нужно будет указать дополнительные сведения – например, договор купли-продажи или о разрешении строительства. Точный список можно найти на сайте Социального фонда – sfr.gov.ru.

Социальный фонд рассмотрит заявку в течение десяти дней. Деньги перечислят в течение пяти дней со дня одобрения заявления.

Ранее сообщалось, что в Псковской области семьи с детьми получают порядка 20 мер поддержки по линии Социального фонда России. Подробнее можно узнать по ссылке.