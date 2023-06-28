На что можно потратить материнский капитал, объяснили россиянам
На что можно потратить материнский капитал, рассказали россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Объясняем.рф».
На что можно потратить материнский капитал?
- На покупку готовой квартиры или дома;
- На строительство или ремонт дома, а если уже сделали – компенсировать затраты;
- На плату по договору участия в долевом строительстве;
- На первый взнос по ипотеке или кредитку на покупку или строительство жилья;
- На закрытие ипотеки или займа на покупку или строительство жилья;
- На вступительный или первый взнос в фонд жилищного кооператива.
Материнский капитал можно направить:
- Когда ребёнку исполнится три года – на покупку квартиры, строительство дома;
- Сразу после рождения – для погашения ипотеки или первоначального взноса.
Где можно подать заявление:
- В отделении Соцфонда России или через его сайт;
- В МФЦ;
- Через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере;
- На «Госуслугах».
Какие документы понадобятся?
- Паспорт владельца сертификата;
- Паспорт и доверенность его представителя.
При написании заявления нужно будет указать дополнительные сведения – например, договор купли-продажи или о разрешении строительства. Точный список можно найти на сайте Социального фонда – sfr.gov.ru.
Социальный фонд рассмотрит заявку в течение десяти дней. Деньги перечислят в течение пяти дней со дня одобрения заявления.
Ранее сообщалось, что в Псковской области семьи с детьми получают порядка 20 мер поддержки по линии Социального фонда России. Подробнее можно узнать по ссылке.
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