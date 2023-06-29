Атлантический циклон продолжит заливать дождями европейскую часть России

09:27, 29 июня 2023, ПАИ

Всю неделю европейскую часть России заливает дождями атлантический циклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

Зона наиболее интенсивного ненастья дрейфует по западным областям страны. Накануне основной удар стихии принял на себя Санкт-Петербург. Во время грозы на улицах снова фиксировались подтопления, а к дождям местами примешивался град. «Правда, по сравнению с понедельником и вторником в среду интенсивность осадков на Русской равнине снизилась. <…> Однако сегодня дожди вновь резко усилятся. И в Москве сегодня пройдёт самый сильный ливень с начала 2023 года», – отмечают синоптики.

По прогнозам специалистов, 30 июня обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало. Атлантический циклон продолжит заливать дождями запад региона.

«Обстановка в атмосфере станет меняться только с началом июля. Дело в том, что к берегам Чёрного моря протянется гребень азорского антициклона, и он оттеснит поля фронтальной облачности дальше на север Русской равнины. В средней полосе грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер», – заверили в метеоцентре.