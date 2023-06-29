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Атлантический циклон продолжит заливать дождями европейскую часть России

Всю неделю европейскую часть России заливает дождями атлантический циклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Зона наиболее интенсивного ненастья дрейфует по западным областям страны. Накануне основной удар стихии принял на себя Санкт-Петербург. Во время грозы на улицах снова фиксировались подтопления, а к дождям местами примешивался град. «Правда, по сравнению с понедельником и вторником в среду интенсивность осадков на Русской равнине снизилась. <…> Однако сегодня дожди вновь резко усилятся. И в Москве сегодня пройдёт самый сильный ливень с начала 2023 года», – отмечают синоптики.

По прогнозам специалистов, 30 июня обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало. Атлантический циклон продолжит заливать дождями запад региона.

«Обстановка в атмосфере станет меняться только с началом июля. Дело в том, что к берегам Чёрного моря протянется гребень азорского антициклона, и он оттеснит поля фронтальной облачности дальше на север Русской равнины. В средней полосе грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер», – заверили в метеоцентре.

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