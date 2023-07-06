Жительница Вологды выиграла квартиру в Москве за 10 млн рублей в акции ГК «А101» и сети гипермаркетов «Лента»

14:35, 06 июля 2023, ПАИ

С 8 февраля по 8 апреля 2023 года ГК «А101» и сеть гипермаркетов «Лента» проводили совместную федеральную акцию «Розыгрыш квартиры в Москве за применение карт-сюрпризов». Анна Наумушкина из Вологды получила квартиру комфорт-класса площадью 33,1 квадратного метра с полной чистовой отделкой в жилом районе Дзен-кварталы, которая сегодня стоит на рынке около 10 миллионов рублей.

Ключи победительнице на торжественной церемонии награждения вручил заместитель коммерческого директора ГК «А101» Владимир Колесников.

«Победитель акции стал обладателем квартиры в жилом районе Дзен-кварталы, где будет создана разнообразная инфраструктура – магазины и кафе, аптеки, салоны красоты, спортивные и медицинские центры, детские развивающие и творческие студии. Жители смогут прогуляться по благоустроенной набережной Ивановского пруда и реки Варварки, отдыхать в скверах или лесопарковой зоне», – рассказал он.

Победителя организаторы акции выбирали путём автоматического голосования с помощью генератора случайных чисел «Рандом». Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было совершить покупки с применением не менее трёх карт-сюрпризов в гипермаркетах «Лента» или в магазинах «Семья» с предъявлением карты № 1.