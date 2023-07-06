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Общество

Более 100 апелляций подали псковские выпускники в рамках ЕГЭ

102 апелляции подали выпускники из Псковской области в рамках ЕГЭ в этом году. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Андрей Ермаков

По его словам, 48 из них были удовлетворены – как с понижением балла, так и с повышением.

Андрей Ермаков напомнил, что в случае несогласия с результатами ЕГЭ или нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ участники экзамена могут подать письменное заявление с просьбой об обжаловании.

«Когда вы идёте на апелляцию, не надо непременно думать, что балл гарантированно будет больше. Это не всегда возможность только повысить показатель, некоторые идут и на понижение», – сказал он. По его словам, поход на апелляцию – это возможность дать экспертам перепроверить работу, однако выпускник должен быть уверен, что задание оценили ниже.

«Были апелляции и в этом году, как традиционно это бывает. В одном из случаев экзамен был аннулирован за нарушение правил ЕГЭ выпускником. Мы призываем к максимальной строгости всех наших коллег, всех так или иначе задействованных. Самое главное, что является флагом ЕГЭ – это объективность и честность, а также единые условия для всех», – добавил Андрей Ермаков.

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