Водитель автомобиля Lada госпитализирован в результате ДТП в Порховском районе
В Порховском районе на 179-м километре автодороги Великий Новгород – Псков в деревне Луг 63-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на столб. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель.
Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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