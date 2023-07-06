Водитель автомобиля Lada госпитализирован в результате ДТП в Порховском районе

20:12, 06 июля 2023, ПАИ

В Порховском районе на 179-м километре автодороги Великий Новгород – Псков в деревне Луг 63-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на столб. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель.

Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.