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Экономика

О псковских алмазах поговорят сегодня в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 10 июля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева генеральный директор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына, являющейся ведущим производителем алмазов в России.

Почему Псковская область стала одной из немногих среди регионов РФ, где выращиваются алмазы? Какие уникальные технологии применяются на псковском заводе по созданию алмазов? Как можно за неделю вырастить алмаз чистейшей воды? Как псковское предприятие обеспечивает импортозамещение в высокотехнологичных отраслях? Каковы перспективы развития алмазной отрасли в России?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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