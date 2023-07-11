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Общество

Путин временно запретил пересдавать на права любителям выпить за рулём

Президент России Владимир Путин подписал закон, в числе прочего запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, пишет ТАСС.

Согласно закону, лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, документ запрещает допускать к экзаменам на право управления транспортом тех, кто был лишен водительских прав или лишен права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.

В числе прочего в законе уточнен порядок допуска водителей к управлению некоторыми ТС. Так, управлять автобусами разрешат только при наличии стажа вождения легковых автомобилей и грузовиков не менее одного года. К сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами, средними грузовиками будут допускать с 17 лет (раньше - с совершеннолетия).

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