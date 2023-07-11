Псковичей приглашают на фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»

16:00, 11 июля 2023, ПАИ

В Псковской области с 13 по 16 июля пройдет фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах», сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль организуют на территории дома-музея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района. Жителям и гостям Пушкинских Гор обещают насыщенную программу.

За четыре дня зрителям покажут шесть игровых спектаклей по произведениям российских драматургов; два сайт-специфик спектакля (взаимодействие пространства со зрителем); анимационный спектакль. Кроме того, пройдет шесть творческих встреч с деятелями культуры и лидерами общественного мнения, два круглых стола, два мастер-класса новых театральных технологий, выставка живописи, созданная нейросетями, и выставка скульптур.



«Теперь на территории фестиваля будет работать кафе. Мы ждем каждого. Приезжайте, друзья!» – пригласили организаторы.