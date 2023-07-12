Более 770 человек утонуло с начала купального сезона в России

08:13, 12 июля 2023, ПАИ

Более 770 человек утонуло с начала купального сезона в России, причем свыше 130 погибших – несовершеннолетние. Об этом заявили в МЧС России, передаёт газета «Известия».

«Основными причинами гибели людей на водных объектах являются купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра, а также нарушение мер безопасности при пользовании маломерными судами», — рассказали в МЧС.

В 2022 году число утонувших за аналогичный период, по данным ведомства, составляло 835 человек.

Один из экспертов обратил внимание, что к трагедиям в большинстве случаев приводит купание в необорудованных местах, где нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб. В чрезвычайной ситуации там не будет специалиста, который сможет оказать квалифицированную помощь.