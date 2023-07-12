Девушка получила ожоги в результате возгорания ёмкости с бензином

22:09, 12 июля 2023, ПАИ

В Кирпичном переулке города Невеля во дворе дома произошло возгорание бочки, в которой, предположительно, находился бензин. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

Жительница дома попыталась самостоятельно ликвидировать возгорание, в результате чего получила ожоги обеих рук, кистей.

Пострадавшей оказывается медицинская помощь на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.