Приём документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области стартует 16 июля

09:50, 13 июля 2023, ПАИ

Приём документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области начнётся с 16 июля. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Кандидаты должны представить в избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации до 18:00 по московскому времени 31 июля 2023 года.

Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решения об отказе в его регистрации облизбирком должен принять не позднее чем через десять дней после дня приёма документов.

Напомним, для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

Пётр Алексеенко, КПРФ;

Михаил Ведерников, «Единая Россия»;

Антон Минаков, ЛДПР;

Игорь Романов, «Партия Роста»;

Юрий Шокуров, «Родина».

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.