Более 200 брачных договоров заключили псковичи за 2022 год

15:48, 13 июля 2023, ПАИ

235 брачных договоров заключили псковичи за 2022 год, сообщила нотариус Надежда Семёнова в ходе пресс-конференции, посвящённой 30-летию образования Нотариальной палаты Псковской области, в медиацентре ПАИ.

При этом за 2021 год жители Псковской области заключили 290 договоров, а за 2020 год – 338. Гость студии пояснила, что есть договоры простые, где прописывают состав имущества, которое подлежит передаче каждому из супругов в случае расторжения брака, а также режим совместной, долевой или раздельной собственности.

При этом есть брачные договоры, где супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов и другое.