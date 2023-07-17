Житель Острова получил один год условно за кражу мультиварки и вентилятора

17:59, 17 июля 2023, ПАИ

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за кражу мультиварки и вентилятора. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что подсудимый незаконно проник в дом через окно и похитил печной настил с пятью кольцами стоимостью 700 рублей, мультиварку марки Redmond стоимостью 3 850 рублей, вентилятор марки Polaris стоимостью 2 250 рублей, а всего имущества на общую сумму 6 800 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

