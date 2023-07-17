Житель Острова получил один год условно за кражу мультиварки и вентилятора
Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за кражу мультиварки и вентилятора. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Известно, что подсудимый незаконно проник в дом через окно и похитил печной настил с пятью кольцами стоимостью 700 рублей, мультиварку марки Redmond стоимостью 3 850 рублей, вентилятор марки Polaris стоимостью 2 250 рублей, а всего имущества на общую сумму 6 800 рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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