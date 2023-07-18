Михаил Ведерников выразил слова соболезнования родным и близким Юрия Шматова

10:40, 18 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил слова соболезнования родным и близким первого председателя Псковского областного Собрания Юрия Шматова, умершего 18 июля. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году Юрий Шматов сказал: «Я посвятил всю свою жизнь Псковской области. Всё, что я делал, было с любовью, для людей, чтобы им жилось здесь хорошо».

Глава региона подчеркнул, что эти слова характеризуют Юрия Шматова максимально точно. «Он был первым и единственным почётным гражданином Псковской области. И он заслужил это десятилетиями упорного труда, на долгом пути от токаря до значимого политического и общественного деятеля. Мне посчастливилось быть знакомым с ним», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что прощание с Юрием Шматовым пройдёт 20 июля.