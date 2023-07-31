Восемь километров дороги отремонтировали в Пыталовском районе
Восемь километров дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Пыталовском районе приняты в эксплуатацию после ремонта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Объект приводили в порядок с прошлого года. А общая стоимость контракта составила 323 миллиона рублей.
«Отремонтировано изношенное покрытие, примыкания, водопропускные трубы, укреплены обочины, приведены в нормативное состояние четыре остановки. Также для безопасности движения вблизи пешеходных переходов обустроены шумовые полосы», – подчеркнул глава региона.
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31 июля 2023
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