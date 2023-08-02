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Общество

Россиянам рассказали, как получить денежную компенсацию за отпуск  

Сотрудник с согласия работодателя вправе перенести непотраченные дни отпуска на будущий год, передает RT со ссылкой на экспертов Роскачества. 

Например, если работник отгулял двадцать дней, то восемь считаются неиспользованными, их можно перенести на следующий год и прибавить к положенным по закону новым 28 дням.

Нельзя не давать отпуск в течение двух лет подряд, и работодатели, как правило, соблюдают данную норму.

Если за два года работник не отгулял положенные дни, они не пропадают, он вправе оформить их для отдыха или взять компенсацию денежными средствами. 

Ее также выплачивают, когда сотрудник увольняется. Работодатель обязан или заплатить за непотраченные дни, или дать возможность отгулять перед расторжением трудового договора. Тогда надо уточнить, сколько дней отпуска осталось и какова «цена» одного дня. Так можно узнать сумму положенной компенсации. Если ее не дают, можно подавать в суд на работодателя.

Компенсацию можно затребовать за дополнительные дни отпуска, которые по закону положены ряду категорий работников.

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