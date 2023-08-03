Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчик в срок завершил ремонтные работы дороги в городе Острове

Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в городе Острове. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото Дмитрия Быстрова

В ходе ремонтных работ обновили участок улицы Калинина (от улицы Ветеранов Войны до съезда на улицу Т. Апакидзе) и проезд от улицы К. Маркса до улицы К. Фёдоровой. Накануне состоялась комиссионная приёмка, замечаний к выполнению работ нет.

Ремонт участков дорог проведён в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2023 год. Протяжённость участков ремонта – чуть более 1 км. Были выполнены работы по перекладке асфальтового покрытия, ремонту тротуара, замене бордюрного камня.

«Отмечу, к состоянию этих участков улиц были нарекания у жителей города. Рад, что работы выполнены качественно и в срок», – пояснил Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 августа 2023

Стадион Лычевской школы в Великолукском районе требует капитального ремонта

03 августа 2023

Вступительные испытания прошли в Псково-Печерской духовной семинарии

03 августа 2023

Подрядчик в срок завершил ремонтные работы дороги в городе Острове

03 августа 2023

Губернатор проконтролировал строительство новой газовой котельной в Кунье

03 августа 2023

15 новых мест допобразования детей создадут на базе Булынинской школы

03 августа 2023

Расчистка Псковско-Чудского озера идёт по нацпроекту

03 августа 2023

Актёр Сергей Светлаков приехал в Псков

03 августа 2023

Тямшанскую гимназию подготавливают к началу учебного года


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...