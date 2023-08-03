Подрядчик в срок завершил ремонтные работы дороги в городе Острове

20:59, 03 августа 2023, ПАИ

Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в городе Острове. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Островского района Дмитрий Быстров.

В ходе ремонтных работ обновили участок улицы Калинина (от улицы Ветеранов Войны до съезда на улицу Т. Апакидзе) и проезд от улицы К. Маркса до улицы К. Фёдоровой. Накануне состоялась комиссионная приёмка, замечаний к выполнению работ нет.

Ремонт участков дорог проведён в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2023 год. Протяжённость участков ремонта – чуть более 1 км. Были выполнены работы по перекладке асфальтового покрытия, ремонту тротуара, замене бордюрного камня.

«Отмечу, к состоянию этих участков улиц были нарекания у жителей города. Рад, что работы выполнены качественно и в срок», – пояснил Дмитрий Быстров.