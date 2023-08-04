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Общество

Военно-патриотическая смена «Время героев» проходит в лагере «Чайка» в Великолукском районе

В оздоровительном лагере «Чайка» в деревне Борки Великолукского района проходит военно-патриотическая смена «Время героев». Об этом сообщает корреспондент ПАИ. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великолукский район 3 августа посетил лагерь «Чайка» и ознакомился с деятельностью инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». Обучение ведётся по трём основным направлениям: тактическая подготовка, боевая и тактическая медицина. Занятие проходит для подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Фото ПАИ

Отметим, дети расселяются в летних блочных домах, по три-четыре человека в комфортных и уютных номерах, все удобства обеспечены.

Добавим, что смены «Время героев» проводятся ещё на базе двух оздоровительных лагерей Псковской области – «Дружба» и «Ленок».

Напомним, что основная задача смен «Время героев» – патриотическое воспитание молодёжи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Путёвки на данные смены полностью финансируются за счёт средств федерального бюджета.

Подчеркнём, что Псковская область стала одним из 12 регионов, где был открыт Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Его инструкторы, которые задействованы в мероприятиях военно-патриотического лагеря «Время героев», прошли профессиональную переподготовку из трех частей: в Российском университете спецназа, в Молодёжном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и в Московском педагогическом государственном университете при участии учебного центра тактической медицины.

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