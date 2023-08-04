Кадровую политику в сфере медицины обсуждают в медиацентре ПАИ

12:03, 04 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая кадровой политике в сфере медицины, проходит в медиацентре ПАИ.

Что нового появится в кадровой политике комитета по здравоохранению, сколько кадров надо привлечь в псковское здравоохранение, какие программы по поддержке медиков работают в регионе?

На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.