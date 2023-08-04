Кадровую политику в сфере медицины обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая кадровой политике в сфере медицины, проходит в медиацентре ПАИ.
Что нового появится в кадровой политике комитета по здравоохранению, сколько кадров надо привлечь в псковское здравоохранение, какие программы по поддержке медиков работают в регионе?
На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.
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