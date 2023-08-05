Россиян предупредили о магнитных бурях 5 августа

11:39, 05 августа 2023, ПАИ

О магнитных бурях сегодня, 5 августа, предупредили россиян. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Минувшей ночью, сразу после полуночи, потоки солнечного ветра сделали магнитосферу Земли слабовозмущённой, а начиная с 6 часов утра на планете наблюдается магнитная буря. Её интенсивность колеблется между средним (G2) и сильным (G3) уровнем, а индекс Кр, характеризующий геомагнитную активность, достиг отметки 6,7», – отметили специалисты.

По прогнозам, в ближайшие часы интенсивность магнитной бури ослабеет и геомагнитное поле перейдёт в слабовозмущённое, а затем в неустойчивое состояние.

В метеоцентре добавили, что магнитные бури такой интенсивности могут вызывать сбои в работе энергетических систем, расположенных на высоких широтах, могут оказывать воздействие на космические аппараты, которое станет причиной выполнения корректирующих действий со стороны центров управления, а также провоцируют ухудшение распространения ВЧ-радиоволн на высоких широтах, а полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов. Метеозависимые люди в такой ситуации могут ощущать слабость, недомогание и обострение хронических заболеваний.