Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках
Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках. Об этом пишет глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.
«Подрядчик МУП «ДСУ» профессионально подходит к решению задач. Работают в выходные дни, чтобы успеть закрыть контракты до непогоды», – отметил глава города.
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05 августа 2023
Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках