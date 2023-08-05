Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках

23:23, 05 августа 2023, ПАИ

Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках. Об этом пишет глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.

«Подрядчик МУП «ДСУ» профессионально подходит к решению задач. Работают в выходные дни, чтобы успеть закрыть контракты до непогоды», – отметил глава города.