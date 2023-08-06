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Общество

Умер артист Большого театра Владимир Кудряшов

Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Большого театра.

«На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941–1963). Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие – а таких было немало – страницы его жизни», – говорится в сообщении.

Главным историческим событием в жизни Кудряшова стало выступление у стен поверженного Рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года. В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в пляске опричников в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. В 1954 году он исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта» (премия Каннского фестиваля за лучший музыкальный фильм).
 

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