До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 августа

23:03, 10 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночь без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 0–5 м/с.

Температура по области ночью от +8 до +13, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление высокое.