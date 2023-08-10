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Общество

До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 августа

Переменная облачность ожидается в Псковской области 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото ПАИ

Ночь без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 0–5 м/с.

Температура по области ночью от +8 до +13, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление высокое.

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