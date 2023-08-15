Заключён контракт на ремонт дороги до деревни Выбуты в Псковском районе

11:56, 15 августа 2023, ПАИ

Муниципальный контракт на ремонт дороги до деревни Выбуты Псковского района подписала администрация муниципалитета. В ближайшее время подрядчик начнёт ремонт дороги. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.

По контракту подрядчик должен уложить асфальтовое покрытие на два км дороги, обустроить стоянку на 40 мест и установить ограждение вдоль наиболее опасного участки дороги протяжённостью 250 метров.

Работы планируют завершить до 15 сентября 2023 года.