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Общество

Заключён контракт на ремонт дороги до деревни Выбуты в Псковском районе

Муниципальный контракт на ремонт дороги до деревни Выбуты Псковского района подписала администрация муниципалитета. В ближайшее время подрядчик начнёт ремонт дороги. Об этом ПАИ сообщили в администрации района. 

Фото: администрация Псковского района

По контракту подрядчик должен уложить асфальтовое покрытие на два км дороги, обустроить стоянку на 40 мест и установить ограждение вдоль наиболее опасного участки дороги протяжённостью 250 метров.

Работы планируют завершить до 15 сентября 2023 года.

 

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