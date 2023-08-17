Псковичи выступят в составе международного молодёжного симфонического оркестра
Псковские музыканты выступят в составе Международного молодёжного симфонического оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках Международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
В состав оркестра вошли 72 исполнителя, среди них студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н. А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища имени М. И. Глинки. В учреждении отметили, что программа мероприятия уже сформирована.
От Псковского колледжа искусств в состав оркестра вошли студент третьего курса Пётр Анисимов (кларнет), выпускник Псковской областной школы одарённых детей «Камертон» Лев Кричевский (валторна), преподаватели Аркадий Галковский (бас-кларнет), Игорь Герасимов (контрфагот), Илья Кричевский (гобой).
В ближайших творческих планах коллектива три концерта. Первое публичное выступление участников арт-резиденции пройдет вблизи усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Плюссе 17 августа. В программе прозвучат произведения М. И. Глинки, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.
Затем музыканты исполнят те же композиции с участием солистов Мариинского театра 19 августа в Пскове во второй день фестиваля «Музыка на воде». А 21 августа участники арт-резиденции «Золотой петушок» отправятся с концертной программой в Могилёв.
Ранее сообщалось, что международный молодёжный симфонический оркестр выступит сегодня в Плюссе.
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