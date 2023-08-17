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Общество

Работники ЖКХ Великих Лук приводят в порядок улицы города

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук за прошедший день выполнили механическую уборку дорожного полотна, тротуаров, профилирование дорог, очистку дренажных колодцев на улицах города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Сотрудники МП «Спецавтохозяйство» в ночные и утренние часы провели в порядок улицы и тротуары города. Бригады муниципального предприятия «Зеленхоз» выполнили вырезку поросли на набережной Краснофлотской, скосили траву на трех улицах города, вывезли ветки с пяти улиц, а также убрали ранее скошенную траву. Работники предприятия пропололи клубы и полили растения, а также начали работы по покраске фонтана в сквере у площади Ленина.

Бригады муниципального унитарного предприятия «ДСУ» занимались ямочным ремонтом, нанесением разметки и ремонтом светофоров.

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Работники ЖКХ Великих Лук приводят в порядок улицы города


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