Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области в этом году

11:49, 23 августа 2023, ПАИ

Система образования Псковской области готова к началу нового учебного года. О том, что сделано за каникулярное время в части ремонта и модернизации учреждений образования, губернатору региона Михаилу Ведерникову доложили первый заместитель губернатора Вера Емельянова и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что в начале августа прошла комиссионная приёмка образовательных организаций. Контрольные процедуры прошли почти 360 учреждений, в том числе 156 муниципальных, государственных и негосударственных общеобразовательных организаций.

«Серьёзных замечаний по итогам проверок нет», – констатировала Вера Емельянова.

В новом учебном году за парты сядут почти 70 тысяч юных жителей области, что на три тысячи больше, чем годом ранее. Из общего числа – около 7,4 тысяч первоклассников.

К 1 сентября завершится капремонт десяти школ по программе «Модернизация школьных систем образования». В их числе Центр специального образования № 3 города Великие Луки, Булынинская средняя школа (Великолукский район), Черневская средняя общеобразовательная школа (Гдовский район), Каськовская основная общеобразовательная школа, филиал Жижицкой средней общеобразовательной школы (Куньинский район), средняя школа № 7 имени В. Н. Пушкарёва (Остров), Печорская лингвистическая гимназия (Печоры), Тямшанская гимназия (Псковский район), Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина (Пушкинские Горы), Новосельская средняя общеобразовательная школа Струго-Красненского района и Себежская основная общеобразовательная школа. В последней в сентябре строители будут доделывать фасад и входную группу, но, как заверил врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков, на учебный процесс это не повлияет. «Работы будут вестись во внеурочное время и в выходные. Никакого перераспределения учеников не будет, так как остались незначительные объёмы работ снаружи здания. С начала учебного года все дети пойдут в свои школы», – пояснил он.

Что касается организации современных образовательных пространств, то по нацпроекту «Образование» к новому учебному году в Псковской области откроется 31 центр «Точка роста», в 41-й школе появятся центры «Цифровой образовательной среды». В десяти школах капитально отремонтировали спортзалы. Кроме того, усилиями властей всех уровней в регионе создано около 2,9 тыс. мест дополнительного образования, для чего закуплено оборудование почти на 18 млн рублей.

Построенная по нацпроекту «Образование» гимназия № 29 в Пскове станет первой в Псковской области, где появится школьный детский технопарк «Кванториум». За счёт федеральных средств оборудованы цифровые лаборатории по направлениям «Биоквантум», «Хайтеквантум», «РОБОквантум», «VR-квантум», «IT-квантум». Использовать современную образовательную площадку смогут учителя для проведения эксперементов в рамках образовательного процесса и внеклассных занятий. Также здесь будет организовано дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей. По словам Андрея Ермакова, здесь смогут заниматься как ученики гимназии, так и ребята из других школ.

Кроме того, через капитальный ремонт прошли семь пищеблоков в школах Псковской области. Вера Емельянова сказала, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора отметили положительную динамику в части санитарного состояния школьных столовых.

Глава региона Михаил Ведерников в ходе обсуждения затронул тему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. На эти цели в 2023 году по решению губернатора дополнительно выделено 20 млн рублей из регионального бюджета. За счёт этих средств удастся полностью решить вопрос с установкой систем пропуска в школах. Ещё в пяти школах заменят ограждение, столько же обеспечат видеонаблюдением.

В завершение Михаил Ведерников обратил особое внимание участников совещания на исполнение в полном объёме решения о бесплатном питании в школах детей участников специальной военной операции.