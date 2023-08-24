На педсовете Михаил Ведерников поставил перед учителями несколько задач

13:50, 24 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании августовского областного педагогического совещания 2023 года. Мероприятие прошло в четверг, 24 августа, в Псковском техническом лицее, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Началось мероприятие с видеообращения министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. В нём он поблагодарил учителей, воспитателей и наставников за усердный, кропотливый труд и неравнодушное отношение к детям. «Высокие результаты достигаются исключительно командными усилиями. Важно ещё и то, что профессия востребована, растёт престиж и интерес к педагогике среди молодёжи», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр также напомнил о ряде нововведений в системе образования с этого года. Они касаются как изменений в обучении и воспитании с точки зрения суверенного образования, так и запуска системы наставничества, профориентационной работы с молодёжью, развития инфраструктуры.

Затем собравшихся поприветствовал Михаил Ведерников.

«Мы с вами живём во время очень серьёзных вызовов, а значит, и значительной трансформации общества. И как в настоящей буре, молодым ребятам очень сложно ориентироваться без навигации и без советов учителей. Именно поэтому мы вместе создаём систему образования, которая предлагает не только хорошую базу знаний, но и крепкий мировоззренческий фундамент», – подчеркнул он.

В этой части Михаил Ведерников выделил три принципиально важные задачи современного образования. Первая – строительство современной и конкурентной инфраструктуры образования.

При поддержке президента, Правительства РФ, Министерства просвещения и в этом направлении, подчеркнул Михаил Ведерников, в регионе наблюдается беспрецедентная динамика. Только в прошлом году введены в эксплуатацию школы в Великих Луках и в Пскове. Идёт строительство ещё двух учреждений в Пскове, и по одной – в Гдове и Себеже. Начата модернизация образовательных учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьево-2. Проведён капремонт 33 школ на сумму 1,5 млрд рублей. Создано 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населённых пунктах. Открыт Центр поддержки одарённых детей «Вега».

В этом году работа продолжается. Сделан капремонт десяти школ на сумму 600 млн рублей, открыт ещё 31 центр «Точка роста», обновлена компьютерная техника в 41-й школе, создан ещё один «Кванториум» в Пскове, отремонтировано десять спортзалов и т. д. «Такой масштабной модернизации инфраструктуры системы образования области не было никогда», – подчеркнул губернатор Псковской области.

Вторая задача – воспитание социально ориентированного человека и гражданина, который любит свою страну, знает и уважает её историю и традиции, идентифицирует себя с ней и хочет быть полезным своей стране.

Так, в целях её реализации с 1 сентября школьники региона начнут изучение истории по новым учебникам. Кроме того, в области воссоздаётся лучший опыт организации коллективного воспитания молодёжи. Это «Движение первых», программа «Орлята России», центр «Воин».

Ещё одно важное направление в рамках воспитания ответственного гражданина – профориентация. Согласно ему в образовательных учреждениях региона создаются профильные классы: психолого-педагогические, медицинские, агроклассы. В июне прошла «Летняя школа» профильных психолого-педагогических классов города Пскова. С сентября вводится единая модель профориентации обучающихся Псковской области, которая сопряжена с проектом «Билет в будущее».

Третья задача – поддержка учителей, которые являются навигаторами, помогают детям правильно ориентироваться в современном мире.

С 2023 года на поддержку педагогов выделяется более 170 млн рублей. Сюда входят компенсация за коммунальные расходы и проезд, меры стимулирования учителей, а также поощрения победителей профессиональных конкурсов. Кроме того, в этом году введены дополнительные меры поддержки для 100 педагогов-наставников, увеличен размер ежегодных выплат молодым специалистам в течение первых трёх лет работы с 50 до 100 тыс рублей, организовано санаторно-курортное лечение для педагогов.

Вместе с этим создаются условия для профессионального роста учителей, для обмена опытом и активного взаимодействия с коллегами на федеральном уровне. Псковская область всё чаще становится площадкой для таких встреч. Тому пример форум учителей музыки, и Всероссийская олимпиада школьников по истории, форум «Разговоры о важном» и др.

«Мы с вами формируем конкурентоспособную, современную систему образования. И наша стратегическая задача – обеспечить регион профессиональными кадрами, способными создавать и развивать технологичные предприятия, двигать вперёд нашу экономику, медицину, образование, сельское хозяйство, промышленность, медицину, культуру. Мы работаем с вами вместе честно, открыто, увлечённо и эффективно. Уверен, что мы добьёмся высоких результатов», – сказал Михаил Ведерников и напутствовал педагогов на успешную работу в новом учебном году.

Губернатор поблагодарил работников сферы образования за добросовестный труд, самоотдачу и конструктивное участие в решении насущных задач.

В продолжение заседания с подробным отчётом о проведённой работе и планах на будущий период в рамках поставленных губернатором задач выступил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Продолжил заседание доктор политологических наук, доктор экономических наук, профессор, руководитель управления по развитию Северо-Западного федерального округа департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Сергей Большаков. Он рассказал о проектах общества «Знание», которые уже реализуются в Псковской области и могут быть интересны региону в дальнейшем.

Педсовет будет работать целый день. Участники мероприятия обсудят актуальные для сферы образования вопросы в рамках тематических площадок и секций.