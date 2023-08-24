Правительство Псковской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

14:09, 24 августа 2023, ПАИ

Соглашение о долгосрочном и эффективном сотрудничестве заключили правительство Псковской области и Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». Подписи в документе поставили губернатор Михаил Ведерников и доктор политологических наук, доктор экономических наук, профессор, руководитель управления по развитию СЗФО департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Сергей Большаков. Церемония прошла сегодня, 24 августа, в Псковском техническом лицее в рамках областного педагогического совещания, передаёт корреспондент ПАИ.

Соглашение предполагает сотрудничество Российского общества «Знание» и правительства Псковской области в сфере просветительской деятельности по различным отраслям. Речь, в частности, идёт об объединении усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения РФ, о привлечении новых специалистов в просветительскую работу, создании условий для их обучения и развития, а также о распространении знаний об истории страны и её достижениях, объективном освещении тех или иных исторических фактов и событий.

Напомним, Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Организация объединяет десятки тысяч представителей российской интеллигенции – региональные отделения общества «Знание» действуют в 89 субъектах РФ.