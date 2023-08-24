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Происшествия

Мужчина поджёг дом в Струго-Красненском районе, чтобы привлечь внимание знакомой

Мужчину, который совершил поджог дома в деревни Лудони, осудили в Струго-Красненском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ночью с 9 на 10 мая 2022 года нетрезвый житель Струго-Красненского района зашёл на веранду квартиры № 1 трёхквартирного дома в деревни Лудони, принадлежащей его знакомой, и поджёг зажигалкой висевшую на окне занавеску. В результате этого начался пожар, однако попыток к его тушению мужчина не предпринял. Вместо этого он отошёл на придомовую территорию и стал наблюдать за распространением огня по площади всего дома.

В результате пожара были полностью уничтожены дом, а также чужое имущество, принадлежащее собственникам трёх квартир.

На судебном заседании злоумышленник свою вину признал, раскаялся.

Суду он пояснил, что во время приездов его знакомой из Санкт-Петербурга они вместе проживали в её квартире. 9 мая 2022 года он пришёл к ней домой в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего между ними произошла ссора. Вместе с ребёнком владелица квартиры ушла из дома к своим друзьям. Он был зол на неё, неоднократно звонил ей и посылал сообщения с требованием вернуться, но она не реагировала. Тогда он решил поджечь дом, чтобы привлечь её внимание и заставить вернуться. Фотографии горящих занавески и дома мужчина посылал своей знакомой на мобильный телефон.

Своё поведение злоумышленник обосновал состоянием алкогольного опьянения. Пояснил, что за время, прошедшее после пожара, он восстановил крышу всего дома, покрыл её железными листами, установил два пластиковых окна и две металлические двери в доме. Также он обязуется возместить потерпевшим весь причинённый вред.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба потерпевшим), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.

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