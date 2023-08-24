День примирительного поцелуя отмечается сегодня

07:26, 25 августа 2023, ПАИ

25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, который дал празднику название: «День «Поцелуемся и помиримся». Есть у него и второе наименование – День примирительного поцелуя, сообщает calend.ru.

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что неприменим так широко и в отношении любого человека.

Поцелуй – это способ примирения между близкими людьми. Многие размолвки часто осознаются после поцелуя, заставившего «остыть» горячие головы.