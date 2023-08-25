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Общество

Более 120 участников собрал первый региональный форум информационной безопасности Псковской области

Первый региональный форум информационной безопасности Псковской области прошёл на площадке спортивно-развлекательного парка «Простория». В форуме приняли участие более 120 участников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: организаторы

Впервые в таком масштабе на одной площадке собрались профильные специалисты и руководители региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Псковской области, представители отдельных федеральных структур, а также коммерческий сектор. Спикерами выступили представители ведущих отечественных компаний разработчиков, поставщиков и интеграторов программного обеспечения и средств защиты информации, среди которых «Инфолайн», «Инфотекс», «Астра», «Рэдсофт» и «Аксофт».

«Реалии времени таковы, что информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, мы ежедневно используем их не только в быту, но и на работе. При этом важнейшей задачей становится обеспечение их информационной безопасности. Информационные технологии и защита информации и будут являться ключевой темой мероприятия. Вопросы защиты информации становятся всё более актуальными в нынешних геополитических условиях, и мы с вами должны знать, как защитить её надлежащим образом с соблюдением требований нормативных документов», – сказал заместитель начальника управления – начальник отдела защиты информации управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Эдуард Смирнов.

На форуме подняли темы законодательных изменений в сфере защиты информации, а также обсудили возможности импортозамещения, отечественные операционные системы и офисные продукты, современные способы управления уязвимостями. Кроме того, руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева рассказала о правилах ведения госпабликов и безопасности аккаунтов в социальных сетях.

В ходе форума также прошли киберучения, в которых две команды из числа сотрудников государственных и муниципальных органов и их подведомственных учреждений противостояли условному злоумышленнику, совершающему атаку на информационную инфраструктуру организации.

Отметим, первый региональный форум информационной безопасности прошёл при поддержке и участии правительства Псковской области.

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