1 сентября в Пскове запретят продавать алкоголь

11:31, 28 августа 2023, ПАИ

1 сентября, в День знаний, в Пскове будет запрещена продажа алкогольной продукции (включая слабоалкогольные напитки) в соответствии с региональным постановлением «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Запрет будет действовать с 22:00 31 августа до 10:00 2 сентября.

Кроме Дня знаний продажа алкогольной продукции в Пскове запрещена также в Международный день защиты детей (1 июня) и День молодёжи (27 июня).