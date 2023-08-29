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Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

Великолучанин стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

28 августа в полицию обратился местный 27-летний житель. Ему на мобильный телефон поступил звонок от незнакомки, которая предложила заработать на приобретении криптовалюты. Он согласился и оформил кредит для того, чтобы купить криптовалюту, а после перевёл средства по указанным реквизитам.

После с ним снова связалась женщина и предложила оформить микрозаймы для той же цели. Но великолучанину это показалось подозрительным, и он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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