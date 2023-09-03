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Общество

70% псковских работодателей не доплачивают сотрудникам сверх выплат по больничным листам – опрос

Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой зарплатой уходить на больничный невыгодно: они теряют в доходе. Поэтому зачастую они не обращаются в поликлинику и предпочитают болеть на работе, подвергая коллег опасности заражения. Практикуют ли работодатели доплаты ушедшим на больничный сотрудникам, чтобы компенсировать снижение их зарплаты, выяснил сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей компаний из Пскова.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности достаточно редки для бизнеса в Пскове: у 70 % работодателей они отсутствуют.

6 % компаний доплачивают сотрудникам до среднего заработка, ещё 4 % – до фактического заработка (то есть суммы, которую работник получил, если бы трудился, а не болел). В одной из ста компаний доплачивают до полного оклада. Ещё 1 % работодателей практикуют фиксированную выплату сверх больничного листа.

В 13 % компаний решение о выплатах сверх больничного листа принимается в индивидуальном порядке.

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