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Федеральный специалист оценила работу Псковского госпиталя для ветеранов войн

Специалист Федерального центра координации деятельности субъектов России по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Ирина Конюшенко посетила Псковскую область на этой неделе и оценила работу госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщили в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Ирина Конюшенко отметила, что в регионе проделали большую работу, но многое сделать ещё предстоит. В частности, необходимо улучшить доступность гериатрической помощи, увеличить количество врачей-гериатров и гериатрических кабинетов, рассмотреть возможность направления врачей в ординатуру по профилю «Гериатрия».

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко поблагодарила Ирину Конюшенко за внимание федерального центра к Псковской области, методическую поддержку и ценные замечания, которые обязательно будут учтены.

Напомним, что в 2020 году на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн был создан Областной гериатрический центр. В центре оказывают консультативную, лечебно-диагностическую помощь лицам старших возрастных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма.

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