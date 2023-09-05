Горячая вода в домах жителей Завеличья, пострадавших из-за утечки на трубопроводе, появится вечером

14:40, 05 сентября 2023, ПАИ

4 сентября поздно вечером из-за утечки на магистральном трубопроводе остановилась котельная на улице Народной в Пскове. Как следствие, горячую воду отключили в 72 жилых домах и социальных учреждениях, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Ремонтные бригады работали всю ночь и в 9:00 запустили котельную. Однако сразу после этого образовалась ещё одна утечка на теплотрассе.

«Для её устранения потребуется время. Чтобы не оставлять целый микрорайон без горячей воды, принято нестандартное решение: перезапитать сети на другую, резервную котельную на Конной. В 12:00 на ней начался запуск оборудования. На подготовку теплоносителя потребуется несколько часов. К вечеру горячее водоснабжение должно быть восстановлено. Буду держать вас в курсе», – пообещал горожанам Борис Елкин.