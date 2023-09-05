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«Мегафон» подключил к LTE Псково-Печерский монастырь

На территории Псково-Печерского монастыря абонентам «Мегафона» стали доступны высокие скорости мобильного интернета и стабильная голосовая связь. Теперь клиенты оператора могут пользоваться всеми современными цифровыми технологиями как во внешнем периметре архитектурного ансамбля святыни, так и внутри зданий Печерской обители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАО «Мегафон»

Псково-Печерский монастырь – место притяжения паломников и туристов со всей страны. Считается одним из самых загадочных монастырей на Руси из-за необычного происхождения – он зародился в подземных пещерах. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов, чтобы услышать таинственные истории об этом сакральном месте. Аналитики «Мегафона» отмечают, что самыми частыми гостями стали петербуржцы, москвичи, новгородцы. Более 50 % от зарубежного трафика составили белорусы и туристы из стран СНГ.

Специалисты оператора построили базовую станцию с поддержкой современных стандартов связи на территории монастырского комплекса, чтобы покрыть сетью LTE объекты, входящие в его состав: ближние «Богом зданные» пещеры, многочисленные церкви, звонницу, дом настоятеля, братский корпус, святые источники, ризницу и крепостные стены с башнями. А также развернули высокоёмкое оборудование сети четвёртого поколения внутри монастыря и обеспечили уверенным 4G-сигналом внутренние помещения многовекового здания.

«Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – крупнейший архитектурно-исторический музей на территории Псковской области. Невероятная атмосфера, природная уникальность и множество достопримечательностей делают это место одной из самых посещаемых туристических локаций в регионе. После проведённых работ по строительству сети абоненты «Мегафона», приезжающие сюда и проживающие здесь, могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом в своих гаджетах и совершать звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение с собеседником и делает его голос чётче и громче», – отметил директор Псковского регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» в Псковской области Александр Долгих.

Технические специалисты компании активно работают над развитием сети в Псковской области. С начала года инженеры оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в Гдовском, Палкинском, Печорском, Псковском и других районах региона.

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