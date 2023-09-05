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Общество

В Псковской области продолжается акция по сбору канцелярских принадлежностей для херсонских детей 

В Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области продолжается акция по подготовке детей Херсона к новому учебному году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

При участии псковичей и сотрудников разных компаний и организаций региона собрано более десяти больших коробок с канцелярскими товарами, игрушками, школьной формой и рюкзаками.

В благотворительной акции ещё могут принять участие любые желающие. Главный штаб #МЫВМЕСТЕ находится в Пскове на ул. Конной, д. 2. Ближайший штаб можно найти, воспользовавшись картой по ссылке.

«Благодарю всех, кто отозвался на сбор гуманитарной помощи. Все собранные вещи будут переданы детям Херсонской области. Ваша помощь и поддержка неоценима. В ближайшее время гуманитарный груз будет отправлен ребятам Херсонской области», – заметила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Сбор гуманитарной помощи от региона возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так, например, центральной библиотеке Мелитополя передано 1 000 книг, в том числе от главы региона – более 100 изданий.

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