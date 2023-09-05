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Общество

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 4 сентября поздно вечером из-за утечки на магистральном трубопроводе остановилась котельная на улице Народной в Пскове. Чтобы не оставлять целый микрорайон без горячей воды, было принято решение перезапитать сети на другую, резервную котельную на улице Конной.

Фото: ПАИ

Глава Пскова отметил, что котельная на улице Конной работает в плановом режиме. Котлы загружены и выдают необходимую мощность.

«Если в квартире нет горячей воды – обращайтесь в управляющую компанию», – добавил Борис Елкин.

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