Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии
Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 4 сентября поздно вечером из-за утечки на магистральном трубопроводе остановилась котельная на улице Народной в Пскове. Чтобы не оставлять целый микрорайон без горячей воды, было принято решение перезапитать сети на другую, резервную котельную на улице Конной.
Глава Пскова отметил, что котельная на улице Конной работает в плановом режиме. Котлы загружены и выдают необходимую мощность.
«Если в квартире нет горячей воды – обращайтесь в управляющую компанию», – добавил Борис Елкин.
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