Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии

17:55, 05 сентября 2023, ПАИ

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 4 сентября поздно вечером из-за утечки на магистральном трубопроводе остановилась котельная на улице Народной в Пскове. Чтобы не оставлять целый микрорайон без горячей воды, было принято решение перезапитать сети на другую, резервную котельную на улице Конной.

Глава Пскова отметил, что котельная на улице Конной работает в плановом режиме. Котлы загружены и выдают необходимую мощность.

«Если в квартире нет горячей воды – обращайтесь в управляющую компанию», – добавил Борис Елкин.